Este miércoles se podrá ver a través de la plataforma de Youtube el nuevo videoclip de la banda rosarina de cumbia Girda y los del Alba, que cuenta la historia del femicidio de Julieta del Pino, la joven de Berabevú que fue asesinada en pleno invierno de pandemia.

El estreno se reproducirá a las 22, y es en el marco del último disco de la banda cumbiera, el cual lleva el nombre de la canción “Florecerás en cumbias”, y que fue creado entero en homenaje a la joven de 19 asesinada.

En el video una joven cierra el negocio, sube a su bicicleta, y avisa a su madre: "Calentá la cena que ahí voy”. Comienza la canción y Fabiana Morón, madre de Juli llama a sus amigas preguntando si estaba en su casa. "Hay cosas que una mujer sabe ni por madre ni por audaz", les dijo. El final del videoclip, es un grupo de mujeres bailando, pintando, haciendo ritmos en homenaje a la joven a quien prometen que florecerá.

Maia López, Victoria Durand Mansilla, Julia Pistono y Vanesa Bacceliere ponen la voz en el relato cantado, el cual termina con el reclamo de Fabiana a las madres: “Eduquen a sus varones. Las mujeres no somos un objeto”.

La madre de Julieta dialogó con Painé Nocetti para Rosarioplus.com, y consultada sobre qué le pareció el video, describió: “Es hermoso, describe tal cual lo que sucedió. Me hizo verla a Julieta cuando cierra el quiosco donde trabajaba, recorrer las calles de Berabevú, la bici roja es de mi otro hijo pero es igual a la que ella usaba ese día y no apareció mas. Así que es muy fuerte. Ella estuvo a tres cuadras de casa y no llegó”.

Recordó cuando Vanesa, cantante de Girda y directora del clip le ofreció hacerlo, que para Fabiana “es una manera de mantener viva su esencia y su memoria”, y reflexionó: “Se puso de moda matar mujeres, y esto tiene que parar de alguna forma, van más femicidios que días del año”.

Recordó el compromiso de su hija con el pedido de Ni Una Menos: “Juli participó en un trabajo en 5to año, yo la había ayudado a hacer los afiches, y ella siempre se comprometía y se preocupaba cuando escuchaba un nuevo femicidio. Me acuerdo que mirando la tele, me dijo ‘decí que en los pueblos no pasa nunca, pero me puede pasar a mí’. Y le tocó a ella”.

En la causa el femicida, Cristian Romero se encuentra cumpliendo prisión preventiva en pleno proceso de juicio. Sobre esto, Fabiana apreció: “La pandemia atrasó los análisis de genética, y a él le dan muchos derechos, como a no declarar, no decir que hizo con su celular, con su ropa, su bicicleta”.

Vanesa Baccelliere junto a Fabiana, y una imagen de pedido de justicia por Julieta.