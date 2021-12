El actor Fabián Gianola presentó un escrito ante la Justicia en el que negó "enfática y categóricamente" los siete hechos de abuso sexual de los que se lo acusa, pidió ser sobreseído y calificó a las dos denunciantes de "inescrupulosas" que "buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias".

A su causa este jueves se sumó una tercera denuncia judicial por abuso sexual. La actriz Griselda Sánchez presentó una denuncia que se suma a las dos que está investigando la Justicia.

Gianola fue acusado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal, presuntamente ocurrido a fines de 2011. En tanto, Fernanda Aguirre lo acusó de haberle dado "un beso en la boca sin su consentimiento" el 16 de mayo de 2019 en un programa radial y también de haberla manoseado en el mismo programa el 22 de mayo de ese año, frente a sus compañeros, un productor y una locutora.

Como parte de sus argumentos, en el escrito de 26 páginas presentado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 49 a cargo de la doctora Ángeles Gómez Maiorano, el actor pidió su sobreseimiento. Gianola escribió que Meneses "puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica" y enfatizó que ella "recuerda casi con precisión las fechas de supuestos tocamientos en un canal de televisión, pero no recuerda la fecha de una supuesta violación en su domicilio".

El 14 de diciembre la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano citó al actor para que preste declaración indagatoria al hacer lugar al pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta.

El día de la indagatoria, el 17 de diciembre, Gianola no declaró y pidió que se le conceda la eximición de prisión, lo que fue rechazado en declaraciones públicas por Fernanda Meneses al aludir a una "posible fuga".

La nueva denunciante

"Luego de mi salida de la casa de Gran Hermano, necesitando una nueva oportunidad laboral, surge un llamado de trabajo del programa Bien Tarde conducido por Fabián Gianola", explicó en su denuncia la actriz, por ese entonces de 22 años y recién llegada a Buenos Aires desde su Mendoza natal.

La joven aseguró que las situaciones "incómodas" con Gianola en el ámbito laboral "surgieron pronto, la mano que por aparente casualidad te tocaba una nalga o un pecho al pasar".

Para evitar el acoso, Sánchez decidió llegar al programa ya maquillada y peinada para evitar cruzarse con Gianola en el camerino y comenzó a "correr la cara" cuando el actor intentaba besarla.

Se reía de mi con otros hombres del equipo a mis espaldas cuando yo pasaba, gestos simplemente denigrantes hacia mi persona", asentó en su denuncia presentada ayer la actriz. También acusó al cómico de "marcarla" como "la tontita que no se dejaba coger porque no me daba ni para eso".