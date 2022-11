Una denuncia anónima derivó en el hallazgo de dos bebés sin vida, enterrados en el patio de una vivienda en Cañada de Gómez. El espanto cundió el domingo por la noche, adonde policías y bomberos acudieron a partir de un llamado que brindó el dato certero.

El aviso, anónimo, señaló que una mujer había dado a luz a mellizos y que los había sepultado en el patio trasero. No se precisó si los bebés nacieron sin vida o si murieron a poco de nacer y en qué circunstancias. Eso lo determinará quizás la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario, adonde los cuerpos fueron trasladados el lunes por la mañana.

El jefe de policía, Mauro Bonomo, informó que hay dos personas detenidas por este caso, a disposición de la fiscalía, y que todavía restan realizarse distintas medidas. “Conforme vayan sufriendo los informes, la unidad fiscal determinará los procedimientos a seguir”, aclaró el policía.

“Tomamos conocimiento a través de una denuncia que aportaba una foto y un audio. Una vez tomadas las declaraciones se avanza en la investigación. Se realizó un allanamiento en una vivienda y surgió la detención de un hombre y una mujer. La femenina fue asistida y derivada al hospital. El día miércoles se llevará a cabo la audiencia imputativa”, expresó por su parte Gabriela Lescano, fiscal interviniente.

“Se tiene que seguir investigando si los cuerpos nacieron con vida o no, lo que va a incidir fuertemente en la carátula del caso para determinar si hubo homicidio o no”, dijo la fiscal. “Son los forenses quienes van a precisar si los cuerpos respiraron o no al momento de nacer, y lo que tiene que importar en este caso no es la posición de uno en contra o a favor del aborto, sino el respeto de la nueva ley y, por eso, es importante determinar precisamente en qué momento del período de gestación se realizó este crimen”, concluyó la fiscal.

En tanto, un hombre y una mujer fueron detenidos. Todo indicaría que la joven sería la madre de las criaturas. El operativo policial comenzó a las 22 y finalizó a las 2 de la mañana. Cabe destacar que para los procedimientos se contó con la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Bomberos y personal policial. El miércoles 2 de noviembre está prevista la audiencia imputativa.

Por el caso trascendió además que los cuerpos de los bebés se encontraban envueltos en sábanas y que su muerte habría ocurrido entre 24 y 36 horas antes del siniestro hallazgo policial.