La policía arrestó este viernes a un hombre como sospechoso de haber perpetrado un ataque contra su ex pareja, en barrio La Lagunita, y que Fiscalía evaluará si lo configura como un intento de homicidio, o femicidio si considera el aspecto de género implícito en la situación.

Se traga de Hernán G., detenido esta madrugada en un domicilio de Rouillón al 4000, a pocas cuadras de la vivienda que habita su ex mujer, Sol, en Campbell a la misma altura.

Las cámaras de una vivienda de la cuadra captó el insólito ataque que un hombre cometió minutos antes de las 4 de la madrugada del jueves. Los videos muestran a un hombre a la carrera por el medio de la calle, con un neumático encendido en llamas a cada mano, y que al llegar frente a la casa de Sol los arroja por encima de un muro.

El ataque no pasó de daños materiales, y el terror de la joven mujer y del niño de 10 años que esa noche dormía alli.

Sol brinda la merienda dos veces por semana a numerosos niños y niñas del barrio. "Yo me separé hace un mes, él me amenazó, me hizo problemas, y ahora hay que ver si fue él. Está la denuncia hecha, la Justicia debe actuar", contó.

Lo peor es que ante la falta de agua en el barrio, los vecinos no tenían medios para sofocar el fuego y evitar que derive en un incendio total. Lidiaron un buen rato de madrugada hasta que lograron normalizar todo. "Es un bajón vivir de esta manera", concluyó la mujer.

El agresor escapó, y la policía fue en busca del ex concubino a partir de las evidencias aparentes.