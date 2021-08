El coletazo en la comunidad universitaria de la ciudad por la denuncia conocida el pasado fin de semana contra un docente de recorrido por sus claustros por supuestos abusos sexuales a tres niñas, es de dimensiones extraordinarias. No hubo institución implicada que no manifestara su preocupación y repudio: Sindicato de Docentes, Rectorado, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades y hasta el Colegio de Psicólogos, que aclaró que el imputado no se desempeña en esa profesión ya que no abona su matrícula desde hace 19 años.

El denunciado en cuestión lleva una carrera de autoridad en la Universidad Nacional de Rosario, con ocho años como secretario académico, dos gestiones como secretario general, director de la Escuela Superior de Comercio, docente de la Facultad de Psicología, entre otros cargos.

El rector de la UNR Franco Bartolacci lanzó el lunes la orden de desvincularlo de todos los estamentos universitarios, y ratificó su repudio al ex psicólogo y profesor jubilado, que seguía dictando clases en varios posgrados de la Facultad de Humanidades y Artes, “en el caso que el nombrado integrara en carácter de miembro algún órgano de decisión, asesoramiento, gestión o supervisión, deberá ser separado preventivamente de forma inmediata de la función”, precisa su comunicado lanzado públicamente. Aprovechó además para recordar que los dispositivos de atención e intervención ante un caso de cualquier tipo de abuso en el ámbito académico, en caso del denunciado o cualquier otro caso, se encuentran a disposición en el sitio oficial de la UNR.

Una bomba de doble impacto

Rosarioplus.com consultó al actual decano de Humanidades y Artes de la UNR, Alejandro Vila, quien confirmó que “si bien ya no ejercía como docente de grado por estar jubilado, el hombre oficiaba como director de Tesis y hasta ayer, daba clases en posgrados varios, en la Escuela de Ciencias de la Eduación” de dicha casa de altos estudios. Para él, así como quienes forman parte de la gestión universitaria actual, es un golpe de impacto, por dos causas: “No se recuerda un caso de denuncia de esta magnitud, y fue un shock habernos enterado de esa manera, el fin de semana por un medio entrerriano, en vez de a través de la justicia de Concepción del Uruguay”.

Sobre el momento en que tomaron conocimiento, Vila destacó que “fue una noticia devastadora, es muy grave esa causa, y no pueden tardar dos años en avanzar y que nos enteremos así por los medios”. En este sentido aseguró que en consonancia con el rector Bartolacci y el Área de Género de la UNR, “se solicitará a la Justicia que se ponga en conocimiento desde ahora por los avances en esta causa”.

Tras el suceso, Vila dialogó con la Comisión de Géneros y Disidencias, la Secretaría de Políticas Sexogenéricas y el Procedimiento para la atención de la violencia, el abuso y la discriminación de género de la Facultad que preside, y la decisión unánime fue su suspensión de todos los espacios académicos, hasta que la justicia se expidiera en la causa. “No nos cabe juzgarlo, de eso se encargará la Justicia, y por eso aplicamos los protocolos que correspondía”

Cabe recordar que la denuncia en Entre Ríos fue realizada por tres jóvenes mujeres (una hijastra y dos hijas de amigos docentes) y los hechos de abusos sexuales varios que denunciaron, habrían sucedido cuando eran menores de edad, hace casi 20 años.

Una carrera académica prestigiosa

El decano de Humanidades apreció que “se trata de un docente de consulta, con espacio institucional relevante, con un enorme recorrido institucional de esta facultad”. Y sobre su apreciación personal al momento de enterarse de la denuncia que se tramita desde hace dos años, narró: “El primer impacto fue tremendo, porque la denuncia es terrible. Uno queda en estado de shock, sin palabras. He compartido muchas cosas, pero yo no juzgo lo denunciado. Y fueron muchos los mensajes de alumnos, docentes, graduados, no docentes que se sorprendieron por la noticia de esta manera, a través del link del artículo de ese portal entrerriano por un mensaje de Whatsapp. Fue shockeante. Sin dudas convulsiona el ámbito académico”.

Vila también dialogó con el rector Franco Bartolacci, sobre quien aseguró “estaba bastante impactado también, lo conocía con seguridad, ya que el denunciado fue secretario académico y secretario general por muchos años, todos los que pasamos por la gestión de la universidad hemos tenido vínculo”.

Posibles nuevas denuncias

Consultado sobre la posibilidad de denuncias de abuso de algun tipo contra el mismo docente, aclaró que “no existen en esta facultad que tengamos conocimiento, aunque nos dijeron especialistas en el protocolo contra la violencia de género que se podría multiplicar la cantidad de denuncias, ya que ahora tiene una visibilidad”. Pero aseguró que en caso de que hubiera, “y quien haya podido ser víctima puede acercarse y sentirse protegido, porque tenemos personal idóneo para intervenir”.

Afortunadamente esto ocurrió después de que la propia universidad realizara una serie de cambios estructurales bajo la Ley Micaela, instalando los protocolos de actuación en todos sus niveles ya en junio de 2018.

Sobre esto el decano de Fhumyar apreció que “esto fue una conquista de abajo hacia arriba desde el movimiento feminista, docente, no docente, estudiantil, que puso en agenda estos temas para dejar de replicar la violencia machista en los claustros”.

Los comunicados de repudio y preocupación

A continuación se detalla el contenido de algunos de los comunicados que fueron lanzados el pasado lunes por las instituciones relacionadas con el asunto: la Comisión directiva del Colegio de Psicólogos (2ª Circunscripción), que aclaró sobre la situación del docente como no psicólogo en ejercicio ya que “hace 19 años dejó de abonar la matrícula”, precisó que como institución de profesionales de la salud con un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género destaca su “enérgico repudio hacia las acciones que vulneran la integridad y la salud de las personas” y “exige que la Justicia dé celeridad en el avance de la causa y una estricta aplicación de las normativas vigentes para la erradicación y superación de violencias sexista y particularmente del abuso a las infancias”.

El grupo de Gobierno de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario junto a su Secretaría de Derechos Humanos y Género dio a conocer que “el denunciado no tiene en la actualidad ninguna vinculación académica con esta casa de estudios”, y reclamó “se juzgue conforme a derecho y de acuerdo con las Leyes Nacionales y Convenciones Internacionales vigentes sancionadas para prevenir, atender y erradicar las violencias sexistas”.

Finalmente el gremio docente COAD precisó: “Los hechos denunciados por tres jóvenes mujeres que testimonian sobre las violencias sufridas cuando eran niñas son de suma gravedad. Apoyamos en este sentido la separación preventiva del denunciado de todas sus tareas y vínculos con el ámbito académico y universitario”.

Desde COAD consideraron “problemático” el accionar de la justicia de “no informar a la UNR sobre estas denuncias, que pesan sobre el ex profesor desde el 2019”, ya que “las medidas preventivas son una herramienta esencial para enfrentar la violencia sexual y de género, y a partir de ellas se podrían haber evitado durante los dos últimos años los contactos personales del denunciado con miembrxs de la comunidad educativa”.