En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en el que está trabajando como corresponsal, Christian Martin fue denunciado por violencia de género por Lucila, su hermana, quien lo acusó de haber intentado matarla cuando ambos se encontraban en Londres por trabajo. La exposición de la mujer no solo tuvo repercusiones en las redes sociales, sino que también tuvo consecuencias en el la vida laboral del periodista en LN+.

Si bien llevaba semanas transmitiendo desde Croacia, el periodista y exjugador de rugby dejó de aparecer en el canal de noticias el jueves 17, cuando decidieron reemplazarlo por otros colegas. La decisión de la señal se evidenció cuando en el móvil desde la guerra presentaron a Elisabetta Piqué, mientras en el zócalo aparecía el nombre de Martin. Además, enviaron al joven Jerónimo Mura para complementar la cobertura desde el lugar de los hechos.

La denuncia de Lucila Martin la dio a conocer el periodista Santiago Cúneo, quien emite su programa a través de un canal en la plataforma You Tube. El hecho generó repercusión en las redes sociales e inmediatamente la noticia comenzó a difundirse en distintos medios.

En diálogo con C5N, la hermana de Martin relató: "Estábamos trabajando para un canal de televisión, yo estaba en el segundo piso (del hotel), él estaba en el tercero. Cuando terminamos de editar el informativo de la 1 am yo hablo con la persona que estaba cuidando a mi hija en ese momento y me dice, conociendo la situación (laboral): 'Subí a tu habitación de vuelta (había bajado a fumar) y andá a dormir por lo menos dos horas'. Voy, me ducho, me pongo el pijama y mi hermano, que seguía en mi habitación en vez de irse a la suya, me dice '¿Qué hacés?'. Le digo que me voy a dormir y me dice que no y me pone una almohada en la cabeza".

"Le dejé un rasguño en la cara, me da la vuelta, me agarra las manos por detrás y me empieza a ahorcar. Se me tiró arriba y me lleva del cuello de una punta a la otra de la habitación", agregó la también periodista, quien aseguró que su hermano estaba irreconocible y que la podría haber matado.

En consecuencia, Christian decidió responder en las redes sociales. "Ante los agravios de público conocimiento, hago saber que iniciaré querella con el patrocinio del Dr. Juan Dragani, a modo de que los involucrados respondan ante la Justicia por cada una de las calumnias, injurias y amenazas, así como los daños causados a mi buen nombre y honor", anunció en su cuenta de Twitter.

Lo concreto es que tras la denuncia por violencia de género y el descargo de Lucila Martin, Christian finalizó su cobertura en la guerra y fue reemplazado en la señal La Nación +.