Arroyo Seco: denuncian a un concejal por presunto abuso de una niña

Una mujer radicó denuncia penal contra un concejal de Arroyo Seco por abuso sexual en perjuicio de su hija, de 6 años de edad. La acusación quedó asentada el martes en la comisaría 27ª, de esta ciudad, y este miércoles motivó la apertura de una investigación penal a cargo del fiscal Diego Meinero.

La denuncia fue elevada contra Miguel Angel Coradini, miembro de Cambiemos en el Concejo Deliberante arroyense, y partió de una vecina que habita con su hija en el mismo pasillo que el edil.

La madre de la víctima aseguró que el hombre había "besado y lamido una oreja" a la niña, según ella misma le contó. Todo habría ocurrido durante unos 15 minutos en que la mujer entró a su casa para calentar agua para el mate, mientras la niña quedó en el pasillo.

El asunto levantó revuelo en la localidad vecina de Arroyo Seco, y el propio concejal dio una entrevista telefónica en Arroyo al Día donde aseguró: "No leí todavía la denuncia, pero tengo una muy buena relación de mi vecina, la nena siempre me abraza o me saluda. Estoy sorprendido porque ella dice que le di un beso, ella siempre me saluda, pero es una nena de seis años y no tengo nada que ocultar. No sé que bicho le picó a la madre", desestimó.

Luego fue consultado sobre si la vecina le habló del asunto, a lo que respondió que no: "De esto me enteré por los medios", precisó, y luego la comunicación con el medio que lo entrevistaba se cortó.