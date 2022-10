Alumnos de la Escuela Técnica Nº 2.076 Santa Fe (Garay al 700), denunciaron hostigamiento, abuso de poder y hasta acoso por parte de un profesor de 5to año. En tanto, los directivos de la institución aseguraron que el docente fue apartado del cargo y se le inició un sumario. No es la primera vez que es denunciado por hechos similares.

"Este miércoles pasó una situación puntual por una alumna y ella me lo manifestó. Se dio aviso inmediatamente al Ministerio de Educación y no por la presión de los padres se decidió que el docente no viniera -este jueves- sino que ya se le había avisado. Se lo separó del cargo y se le inicio un sumario", explicó en Si989 Ana Moreno, directora de la escuela.

Y agregó: "Hubo denuncias otros años que fueron desestimadas por el Ministerio de Justicia. Como institución quiero aclarar que se procedió en forma correcta. En este momento se fue al Ministerio de Justicia y de Educación y declaré en Fiscalía. Se dio el curso dentro de la cartera de Educación y se resolvió separarlo del cargo. Volvió por una resolución del Ministerio. Ahora se reinicia el sumario", agregó la docente.