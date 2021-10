La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual analiza dos denuncias por supuestos episodios de violencia de género simbólica y digital durante el abordaje televisivo del conflicto que involucró a la modelo y empresaria Wanda Nara, su esposo Mauro Icardi y la actriz Eugenia "China" Suárez, informó este viernes el organismo.



El expediente reúne la denuncia presentada por un grupo de organizaciones feministas sobre el abordaje que ese conflicto tuvo el martes en el programa "Los Ángeles de la Mañana", que emite canal 13, donde se hizo mención a la posibilidad de difundir o filtrar imágenes íntimas de Suárez, según la presentación.



Otra denuncia, presentada por una particular, solicitó a la Defensoría que observe la cobertura del episodio realizada por diferentes medios.



Desde ese organismo recordaron a Télam que si bien la Defensoría no tiene la potestad de imponer sanciones, se espera que en menos de una semana complete el análisis del episodio y, de ser necesario, contacte a los programas o canales involucrados con recomendaciones sobre el abordaje respetuoso de los casos de violencia de género.



La directora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público, Alejandra Iriarte, afirmó en diálogo con Télam que "este miércoles un grupo de organizaciones presentó una denuncia puntual en la que consideran que hubo violencia de género simbólica y digital contra Eugenia Suárez durante el abordaje del conflicto que se realizó el martes en 'Los Ángeles de la Mañana'; y lo que hicimos fue abrir un expediente que reúne esa presentación con la de una particular que también pedía que se revise la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de los protagonistas".



Iriarte explicó que "como con cualquier otra denuncia que recibe la Defensoría, lo primero que se hace es corroborar la emisión y luego la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo (DAIM) elabora el informa socio semiótico que más tarde llega a la Dirección de Protección de Derechos para revisar cuáles son las recomendaciones que corresponde emitir".



La funcionaria apuntó que "este episodio coincide en el tiempo con una serie de mesas que desde la Defensoría ya veníamos organizando para actualizar las recomendaciones para la cobertura responsable de casos de violencia de género, y uno de los encuentros más recientes y de los que más trabajamos fue la mesa sobre violencia digital".



"La Defensoría nace con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y su área de incumbencia específica son la radio y la televisión, pero los medios tradicionales tienen una responsabilidad clara en los contenidos que circulan en las redes sociales, de las que muchas veces toman y reproducen contenidos; por eso es necesario que asuman tratamientos más responsables en los que eviten tomar material de redes sociales y difundirlo sin consentimiento de las personas afectadas", subrayó.



Al tiempo que reveló que "la violencia mediática por motivos de género es uno de los motivos de la mayoría de las denuncias que recibe la Defensoría" y subrayó que "poco a poco los periodistas comienzan a tener miradas más garantes de derechos ante estos episodios".



Este miércoles organizaciones de género y feministas presentaron una denuncia ante la Defensoría del Público a raíz de expresiones vertidas el 19 de octubre en el programa "Los ángeles de la mañana" que se emite por Canal 13 y que estuvieron referidas a "imágenes íntimas y de desnudez" que serían de la actriz María Eugenia Suárez Riveiro, conocida popularmente como la "China" Suarez, y que constituirían violencia de género, simbólica y mediática.



"Durante el desarrollo del programa el conductor (Ángel de Brito) mencionó que recibieron una intimación notarial para que se abstengan de difundir correspondencia o conversaciones privadas entabladas por Suárez, frente a lo cual una de las integrantes del panel (Yanina Latorre) esgrimió las siguientes expresiones: "¿Tienen miedo que mostremos las fotitos desnuda?" ; "la dignidad se la afecta sola"; "¿tiene miedo que mostremos las llamadas?", indicó la denuncia.



La presentación fue realizada por la Organización Gentic, Grupo Ley Olimpia Argentina, la Red de Abogadas Feministas, La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e Históricas Feminismo Popular, entre otras organizaciones y personalidades.