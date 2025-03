Allanaron y detuvieron a Santiago Martínez, el participante de "Love is Blind" acusado de ejercer violencia de género sobre su esposa, Emily Ceco. Los jóvenes se conocieron en el reality de Netflix y hacía un año que estaban casados. En las próximas horas se le tomará indagatoria.

“Me confirma el abogado de Emily que acaban de detener a Santiago Martínez por los delitos de: tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada”, contó en sus redes el panelista de LAM, Fefe Bongiorno.

A su vez, Cinthia Fernández, pareja de Roberto Castillo (abogado de la víctima), agregó en una historia de Instagram: "Qué alegría me da, allanamiento a Santiago Martínez y como resultado: golpeador preso".

"Ahora sí, está donde tiene que estar, desfigurar a esta nena no te va salir gratis . Ojalá caratulen la causa como debe ser y se queda guardadito varios años", sumó la mediática respecto a que el abogado pedirá que la caratula figure como "tentativa de homicidio".

A mediados de febrero, Ceco denunció a Martínez por violencia y obtuvo una orden de restricción en su contra. Fue ella misma quien contó en una entrevista pública el calvario que vivió con el denunciado: "Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más”, fue parte de lo que reveló en el streaming Bondi.