Ni Una Menos: una multitud copó las calles del centro

Una multitud de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, pibas, pibis, niñas, bebés, doñas y viejas, entre tantas y tantes más, copó este viernes 3 de junio el centro de Rosario. Las miles de personas se unieron en un mismo reclamo, que se repite masivamente desde hace siete años en esta fecha, y todos los días: Ni Una Menos.

La marcha arrancó desde la plaza San Martín y a través de las calles Moreno, San Lorenzo,

Laprida y Córdoba unió la plaza con el parque Nacional a la Bandera. Fue una movilización tan heterogénea como la fecha demanda y como suelen acostumbrar las reivindicaciones feministas. El glitter, los pañuelos y las banderas lo dejaron ver. Las sindicalistas, las diversidades sexuales, las organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, partidos políticos, las organizaciones activistas, todas y todes, estuvieron ahí.

El reclamo del cese de la violencia machista estuvo, además, acompañado por distintas consignas que hacen también a ese "vivas nos queremos", porque la cuestión es también cómo tiene que ser esa vida. Así, desde el reconocimiento de las tareas de cuidado hasta la solidaridad con las familias desalojadas ayer, estuvieron presentes, reconociendo al patriarcado en todos los ámbitos de la vida.

La movilización cerró con un festival que venció al frío de al lado del río y una feria para todos los gustos. También se leyó una proclama redactada de manera colectiva por la asamblea feminista.

La proclama:

Hoy 3 de junio del 2022, las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, indígenas, originarias y afro, nos unimos en contexto de pandemia, para gritar: ¡NI UNX MENOS, VIVXS NOS QUEREMOS! ¡Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja!

- Exigimos justicia transfeminista. ¡REFORMA JUDICIAL YA!

- Exigimos real acceso a la justicia y fallos judiciales con perspectiva de género.

- Exigimos fuerzas de seguridad con paridad y formación con perspectiva de género

- Exigimos el cumplimiento de la Ley de Cupo Trans.

- Cumplimiento de la capacitación de la Ley Micaela en todos los ámbitos, sobre todo en los medios de comunicación.

- Exigimos sanciones ante su incumplimiento.

- Exigimos el cumplimiento efectivo de las leyes de infancia y repudiamos la vulneración de derechos y la revictimización.

- Repudiamos el accionar de la jueza Silvina García

- Exigimos justicia por Nora, repudiamos el mal accionar del fiscal Cimino

- Sin espacios laborales libre de violencia, NO HAY NI UNX MENOS.

- Exigimos intervención del Estado ante los casos de violencia institucional.

- Exigimos más presupuesto y acceso integral, efectivo y garantizado en situaciones de violencia

- Exigimos la extensión del programa acompañar.

- Exigimos la implementación efectiva de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas en formato accesible.

- Exigimos la efectiva implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y garantías para trabajadores de la salud que garantizan los abortos. ¡Sobreseimiento a Miranda YA!

- Exigimos una Ley de Salud Mental que contemple y garantice la atención frente a los consumos problemáticos

- Exigimos que el Estado eduque y capacite en perspectiva anticapacitista. Necesitamos poder hacer valer nuestra autonomía: rampas, ascensores, intérpretes de lengua de señas y operadoras para el acceso de todes.

- Exigimos terminar con las discriminaciones de raza, género y orientación sexual.

- Exigimos acabar con las normas hegemónicas de belleza que nos invisibilizan y nos estereotipan. Basta de patologizar nuestros cuerpos.

- Exigimos que paren de matarnos, todas las víctimas de lesbotransfemicidios presentes. ¿Dónde está Tehuel?

- Exigimos acceso a la vivienda digna, un real acceso a la salud y a los alimentos. Reconocimiento del trabajo en los merenderos.

- Exigimos conectividad para todes y un freno al ciberodio en las redes sociales.

- Exigimos el reconocimiento a las tareas de cuidado. Sin licencias igualitarias no hay responsabilidad parental compartida.

- Sin trabajo digno, NO HAY NI UNX MENOS. No a la trata.

- Sin licencias que contemplen los tratamientos médicos y farmacológicos para personas transgéneros, NO HAY NI UNX MENOS

- Sin espacio laborales libres de violencia, NO HAY NI UNX MENOS

- Exigimos paridad en los espacios políticos, en los espacios públicos, en los medios de comunicación y en todos los espacios laborales.

- Exigimos derechos laborales y sociales para las/les trabajadores sexuales.

- Basta de precarización laboral, sin autonomía económica, NO HAY NI UNX MENOS

No vamos a retroceder en ningún derecho ni espacio institucional conseguido. Justicia por todas y todes les que fueron víctimas de la violencia de género. ¡NI UNX MENOS, VIVXS NOS QUEREMOS!