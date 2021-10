El 80% los de estudiantes y graduados considera que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) no se aplica de forma adecuada en su escuela, a pesar de que el 94% de los docentes aseguraron incorporar esos contenidos a sus clases, según una encuesta realizada por la Fundación Huésped, a 15 años de su sanción.



No obstante, 7 de cada 10 estudiantes entrevistados señala tener conocimiento de la ESI, lo que representa un incremento significativo (+22%) en relación a la encuesta realizada en 2016.



"Es importante conocer la brecha que existe entre la percepción de la ESI que brindan las instituciones educativas y la real demanda de los y las estudiantes. Estos resultados muestran la necesidad de seguir profundizando su implementación", dijo el director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn.



El estudio es una actualización de otro similar realizado hace cinco años, del que esta vez participó un total de 5.149 personas: 2.459 docentes de todos los niveles y 1.345 estudiantes y graduados secundarios.



De la comparación entre ambos estudios surge como dato positivo, a su vez, que el porcentaje de docentes que incorpora los contenidos ESI creció del 86 al 94%.



El relevamiento también muestra que la mitad de los estudiantes presenció alguna situación de discriminación por orientación sexual o identidad de género durante los años de educación secundaria y solamente uno de cada tres casos fue problematizado y abordado por los docentes durante la clase, un porcentaje menor que el registrado en la encuesta de 2016.



"La ley 26.150 propone un abordaje que comprende todas las materias en todos los niveles y prácticas educativas; lo que incluye los contenidos curriculares, la organización de la vida escolar y el abordaje de conflictos y preocupaciones cotidianas", dijo Cecilia Valeriano, directora de Programas de Fundación Huésped.



"Cuando vemos que la mitad de los estudiantes entrevistados declaró que se dio alguna situación de discriminación por orientación sexual o identidad de género durante los años de educación secundaria, y que frente a esto no hubo intervenciones educativas que permitan reflexionar y reparar el daño de esas experiencias, podemos tener un registro más profundo sobre los desafíos pendientes", agregó.



Además, los datos obtenidos de la encuesta arrojaron que el medio de acceso a la información sobre temas de ESI más mencionado por los estudiantes entrevistados son los buscadores de internet, seguidos por la red social Instagram y sitios especializados.



Asimismo, nueve de cada diez declara haber encontrado en internet contenidos desagradables, violentos o asquerosos, y solo un 20% dice haber hablado en la escuela sobre las precauciones que deben tener en la búsqueda sobre estos temas en la web.



Entre los estudiantes, además, 6 de cada 10 indicaron que se registraron situaciones de embarazo en la secundaria - 6% menos que en la medición anterior-, pero en el 20% de los casos no se abordó el tema durante las clases. Por otro lado, en el 20% de los casos, las adolescentes embarazadas abandonó la escuela.



Además, cuatro de cada 10 estudiantes reportó situaciones de violencia de género, ante las cuales predominó la conversación entre estudiantes: la mitad menciona que habló de la situación con docentes (dentro y fuera de clase) y uno de cada cuatro indica preceptores.



El estudio consistió en una encuesta autoadministrada difundida por redes sociales, destinada a estudiantes del secundario, egresados y docentes de los diferentes niveles educativos.



La "Encuesta Nacional ESI: 15 años" es una de las actividades que Fundación Huésped ha desplegado con motivo del aniversario de la ley. En ese contexto, también se han brindado una serie de cursos virtuales y gratuitos sobre ESI para docentes de todas las provincias del país, del que al finalizar el año habrán participado alrededor de 10 mil docentes.



Además, desde el sitio web de Fundación Huésped se puede acceder a guías y juegos gratuitos para trabajar la ESI en familia.



Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados.



La organización realiza un abordaje integral que incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en nuestro país y en la región.