A través de la red reveló que modificará su documento tras la aprobación del Gobierno a la implementación de la "tercera opción" para identificarse. Los detalles.

Dyhzy anunció a través de la red que cambiará su DNI, ahora que en el país se reconoce a las personas "no binarias", es decir que no se identifcan con el género femenino ni masculino. A partir de ahor en el Documento Nacional de Identidad (DNI) estarán las opciones de masculino, femenino y "X", una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina.

En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, Dyhzy o Tani, anunció que sacará su DNI no binario. “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, indicó. “Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, sentenció Tani, quien se desempeña como DJ.

Meses atrás ya se había referido al DNI y su identidad en una entrevista con Filo. “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, había dicho en referencia al nombre "Estanislao".