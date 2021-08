La provincia de Santa Fe, en aplicación del Decreto 476/2021, anunció la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) del sistema No Binario, tal como lo dispuso el presidente, Alberto Fernández.



En ese sentido, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, expresó: “Celebramos y estamos muy contentos por la disposición a nivel nacional, del reconocimiento a que las personas no binarias puedan tener acceso al DNI. A partir de esta disposición el acceso a la identidad tendrá la calificación que cada persona libremente pueda elegir”.



Asimismo, Somaglia resaltó que “esto no sólo es un reconocimiento de derechos al acceso a la identidad sino que es un reconocimiento de derechos a la diversidad, a la libertad y admisibilidad para todas las personas hacia todos sus derechos”.



Por su parte, el Director del Registro Civil, Mariano Gálvez señaló que “el documento estará disponible para la solicitud a partir del martes próximo. El RENAPER está adecuando su software que permite a la provincia hacer las solicitudes”.



Seguidamente, explicó que “previo al trámite del DNI se debe realizar la rectificación de la partida de nacimiento. Así lo establece la Ley 26.743, de Identidad de Género, por lo que se requiere como primer paso el bloqueo del acta de nacimiento original, que se genere una nueva acta conforme a la solicitud que se haya realizado y a partir de allí se puede solicitar el nuevo DNI” .



En igual sentido, desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, la Subsecretaria, Nerea Tacari, manifesó que “es un avance que vuelve a colocar a la Argentina a la vanguardia en torno a la aplicación y reconocimiento de derechos de un colectivo y de personas históricamente excluidas y discriminadas. Santa Fe permitía la rectificación en la partida de nacimiento y colocar en la categoría sexo, la identidad autopercibida, pero no permitía después acceder a un DNI, por lo que esperábamos el Decreto Nacional”.



Además anunció que “a partir de mañana comenzamos con la implementación efectiva de la ley de cupo laboral trans, y estamos garantizando el acceso a la educación secundaria de las personas trans- travestis y venimos con la implementación de la Ley de Micaela en toda la provincia y vamos a trabajar para la adecuada implementación de este documento, con equipos del Ministerio para informar y asesorar en el acceso a este trámite”.



Desde la sanción de la Ley 26.743, el Registro Civil recibió 1.201 solicitudes de cambios registrales. Esto involucra a personas que se auto percibían con otro sexo y se realizaron las rectificaciones en las partidas de nacimiento.



En este contexto, 7 personas solicitaron y obtuvieron la calificación de personas auto percibidas.



Actualmente existen 12 solicitudes que entrarían en el DNI No Binario ya que no se encuentran contenidas dentro de la calificación femenino o masculino.