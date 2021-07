Varios colectivos de diversidad sexual se manifestaron disconformes con el nuevo DNI No Binarie, que planteaba la ampliación de derechos a partir de la incorporación al Masculino y Femenino, de un casillero con la X. En la entrega de su documento –en un acto del presidente Fernández, la ministra Gómez Alcorta y el ministro De Pedro- a le joven Valentine Machado, descubrió su saco para mostrar una remera con casilleros varios para completar lo que cada persona no binaria quisiera, mientras otra persona del colectivo ‘Todes con DNI’ manifestaba su disconformidad.

El miércoles fue hecho el anuncio y los medios replicaron con bombo y platillo sobre esta decisión del Estado, y poco después se vio en las redes sociales de agrupaciones y personas no binarias, la reacción de bronca, dolor y frustración porque para este proyecto no habían sido convocados a aportar su mirada, y aseguraron de forma unánime que el casillero con una X no les representa.

Casta es docente de Ciencias de la Educación, se considera trans no binarie, y que sea llamade como elle, por lo que Rosarioplus.com reproduce de esa forma sus apreciaciones sobre el nuevo DNI: “No nos alcanza, no nos representa, sentimos que nos soltaron la mano y en cambio nos siguen invisibilizando, todo el paraguas de la diversidad es reducido a una X, cuando sigue siendo M y F, cuando cada cual tiene clara su identidad, y realmente hubiera sido diferente si sumaban a algune a su proyecto. Entendemos que necesitan nomenclaturarlo por cuestiones burocráticas, pero así vemos que esto más que nuestra ampliación de derechos es una medida que les resuelve sus complejidades administrativas”.

Le activiste forma parte de la Liga Mostrix, un colectivo no binarie de la ciudad de Rosario, y sobre el anuncio y el intercambio que tuvo dentro del colectivo, precisó: “Nos produce dolor, entendemos que a algunes les resuelve un problema y la X puede representarles, pero la burocracia del Estado es muy binaria, y ese proceso lo podrían haber dado de otra manera. Siempre nuestra frase es ‘nada de nosotres, sin nosotres’ justamente por eso”.

En respuesta a la manifestación que ocurrió en pleno acto de entrega de los primeros DNI no binarios, Wado de Pedro aclaró entender que “la X no representa a esos sectores, pero para que el pasaporte tenga validez internacional tuvimos que estar en sintonía con diversos tratados internacionales que reconoce solo la X como una alternativa a la lógica binaria. Sabemos que falta mucho pero este es el camino y hoy podemos festejar este avance en la construcción de una sociedad más plural, más justa y más diversa".

Consultade sobre esto, Casta aseguró que “es un camino muy largo por recorrer todavía porque la salud, las leyes, todo en el Estado fue creado para los binarios, y asumir esta X o cualquier identidad binaria para poder hacer trámites tiene una carga simbólica muy grande, y por eso muches de nosotres nunca modificamos el DNI para no vivir la pantomima que lleva ese proceso burocrático”.

Cuestionó además a las personas CIS y binarias que celebraron el nuevo DNI: “¿Le preguntaron qué sienten con esta medida las personas no binarias? porque vivimos la vulneración de derechos de forma cotidiana, cada vez que hacemos un trámite, llenando casilleros M ó F, comprando algo, en la obra social, y cada vez debemos explicar nuestra identidad, es difícil que lo entiendan quienes no lo viven cotidianamente”.

La X como salida a personas indocumentadas

Desde la Liga Mostrix difundieron un comunicado contando la causa histórica reciente por la cual se trabajaba desde el Estado en este DNI con la X: “Desde hace al menos un año sabíamos que el Ministerio del Interior estaba trabajando junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para “resolver” esto que les representaba un “problema”, porque se habían expedido partidas no binarias en algunas provincias pero el RENAPER se negaba a expedir los DNI. Cada vez existían más personas indocumentadas y se incrementaban las presentaciones judiciales reclamando al Estado que hiciera efectivo un Derecho ya contemplado en la Ley 26.743”.

Entre otros planteos, desde la agrupación rosarina finalizaron: “Siempre existe una instancia de negociación en la que obviamente hay diferencias. Si el Estado se hubiera tomado el trabajo en este proceso de consultar al menos a todas las personas que iniciaron el trámite en el país y, de no ser posible esa proeza democrática, abrir un espacio de diálogo, realizando una convocatoria pública participativa, tal vez el resultado sería el mismo, pero se habría escrito otro capítulo en esta historia. Tal vez estaríamos pudiendo festejar en lugar de sentir que se nos impone y asigna, nuevamente, algo ajeno. Hoy la historia nos excluye, no participamos todes por nuestros DNI. No hay intenciones de polemizar o esbozar una pose inconformista, simplemente necesitamos hacer visible que mientras para algunes esto representa un motivo de celebración y avance, para otres es motivo de tristeza y obturación. Muchas personas no entenderán de nuestra angustia, pero así como les pedimos que respeten nuestros pronombres intenten hacerlo ahora con nuestro sentir”.