María Eva Juncos, representante de las conductoras usuarias de She Taxi indicó que en la actualidad el 95% de los taxis son manejados por varones y sólo el 5% por mujeres. Ante esta brecha de género, tanto en la modalidad de titulares como de choferes, exigen una respuesta acorde a la circunstancia.

El reclamo es por mayores facilidades para acceder a las nuevas chapas y aseguró que son muchas mujeres las que se bajaron por los requisitos y exigencias que pide el Ejecutivo rosarino. Tenían destinadas 250 chapas y ya 100 de ellas desistieron.

En este contexto vale decir que este domingo venció el plazo, ya dos veces prorrogado, para competir por las 500 nuevas chapas de taxis de Rosario. Unos 457 aspirantes sobre 2 mil inscriptos están en carrera tras presentar toda la documentación solicitada.

Según la taxista, el canon que exigen para estas nuevas licencias “es uno de los más caros del país”, lo que dificulta el acceso de futuras mujeres en el rubro. Dijo que uno de los reclamos que elevaron al Ejecutivo y el Concejo es que este tributo “no se cobre”, pero ni siquiera se logró una quita.

Juncos precisó que la información de los valores de cánones en otras ciudades se pudo recabar gracias a la aplicación que funciona en varias partes del país. Hoy la Municipalidad de Rosario cobra mensualmente, para una nueva chapa, 60 mil pesos, con un período de gracia de 90 días una vez adjudicada y además, una vez terminado ese periodo, la posibilidad de renovar ese derecho de explotación por 10 años más. Por su lado, en la ciudad de Santa Fe ese requisito es de 300 mil por única vez y en Córdoba de 12 mil mensuales siempre. Aunque hay ciudades como San Juan y Venado Tuerto donde es gratis.

Esto da a la vista una clara explicación de la baja cantidad de postulantes que se anotaron para adquirir estas nuevas licencias. La trabajadora reclamó en ese sentido que el canon se ajuste un poco y “no sea tan abusivo”. “Yo no sé cómo conformaron estos 600 mil pesos, quién lo votó y dónde va ese dinero porque no hay información al respecto, porque se supone que eso debe retornar por ejemplo en materia de seguridad, son 300 millones de pesos estas 500 chapas que van a dar”, subrayó Juncos en contacto con Muy rico todo en Si 98.9.

Asimismo, como ya lo hizo en reiteradas oportunidades, la referente señaló la necesidad que “se tenga en cuenta” para el rubro la perspectiva de genero entendiendo que la ordenanza hoy lo contempla. En este contexto dijo que lo que se evidencia en estos últimos tiempos son bajas, con más de 100 mujeres que decidieron no sumarse a estas nuevas licencias por no calificar dentro de los requisitos que solicita el Municipio de las 250 que se les ofrecieron con She Taxi como intermediario.

En cuanto a otras exigencias para acceder a las flamantes chapas apuntó que “es muy difícil” sin la intervención del Estado la posibilidad de compra de una unidad para taxi si no se aplica la perspectiva de género y se analiza cada una de las situaciones de forma particular porque, si bien hay quienes tienen recursos y pueden pagar un plan de ahorro para la compra del vehículo, existen también otros casos donde se torna imposible.

“Estamos en condiciones de decir que este llamado de la Municipalidad fue un fracaso y no hay que tener miedo al decirlo porque es así”, exclamó la taxista, y agregó que las mujeres que se postularon mediante una declaración jurada, utilizando ese recurso para que la postulación cerrara y con la esperanza de conseguir esos fondos, finalmente “se van a seguir bajando”.

En general para todas las chapas se anotaron unas 2 mil personas, pero solo el 20% pudo completar todas las exigencias planteadas en el pliego. Es decir que unos 400 aspirantes están en carrera para resultar adjudicatarios de las chapas que se están ofreciendo. Situación que denota, más allá de las mujeres vinculadas a She Taxi, la dificultad para acceder a la licencia.

Hace un mes, cuando apenas había 200 interesados en carrera, el municipio flexibilizó las condiciones para sumar adherentes. En acuerdo con el Concejo se estableció que la antigüedad de los coches que se incluyen en la convocatoria sea hasta los 4 años y su kilometraje no supere los 90 mil kilómetros desde el momento de la preadjudicación, duplicando las cifras anteriores. Pero al parecer esto no alcanza, uno de los cuellos de botella, sostienen desde todos los sectores tacheros, es la falta de vehículos para la compra y la dureza de los créditos que prometen las concesionarias, esta vez sin que exista un acuerdo del Estado con el sector para facilitar su compra.

Aquí el audio de la nota completa.