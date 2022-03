El primer matrimonio igualitario en Chile se celebró este jueves, luego de que entrara en vigencia la ley aprobada en diciembre pasado, que reemplaza los términos "marido y mujer" por "cónyuges", además del de "padre y madre" por "progenitores", entre otras medidas.

Javier Silva y Jaime Nazar fue la primera pareja del mismo sexo que logra contraer matrimonio en Chile, en una ceremonia realizada en el Registro Civil de la capitalina comuna de Providencia, con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín; la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren;, el director nacional del Registro Civil, Sergio Mierzajewski, y representantes del Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) y de Fundación Iguales.

Los ahora cónyuges estuvieron acompañados por sus dos hijos, familiares y amigos, y a la salida de la ceremonia calificaron la nueva legislación como "un paso importante para el país".

"Nos sentimos orgullosos y privilegiados de estar acá. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad, sabemos que es algo importante para todo Chile y es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad", dijo Javier Silva.

Este matrimonio igualitario fue el primero celebrado en Chile y, según el Registro Civil, habrá 3.000 turnos mensuales dispuestos para esta nueva norma.

El Movilh, a través de su cuenta de Twitter, festejó la unión entre Javier y Jaime con un "¡Viva Chile! El matrimonio igualitario ya entró en plena vigencia".

Minutos más tarde, se celebró el segundo matrimonio igualitario entre Consuelo Morales y Pabla Heuser, quienes dijeron que "estamos viviendo un sueño que no pensamos que íbamos a vivir", luego de 17 años de relación. "Ahora, nuestra hija Florencia deja de ser una hija ilegítima", dijeron a la salida de la ceremonia.

La iniciativa de ley fue presentada en 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet y luego de cuatro años de tramitación en el Congreso, en diciembre de 2021, fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera.

La ley otorga a las parejas del mismo sexo todos y cada uno de los deberes y derechos que gozan los matrimonios heterosexuales.

Asimismo, la ley garantiza que no se discrimine a los individuos por su orientación sexual e identidad de género, para efectos de custodia de hijos o hijas, filiación y adopción, estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos o hijas mediante fertilización asistida.

Además, se reconoce la maternidad y paternidad de mujeres y hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos o hijas, e incluso se determinó que el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo será definido por los progenitores, y que en caso que no se alcance un acuerdo, el Registro Civil lo someterá a sorteo.

La ley también prevé pensiones para viudos o viudas, así como permisos laborales en caso de nacimiento de hijos o hijas.

De esta forma, Chile se convierte en el octavo país de América Latina en hacer posible el matrimonio igualitario, junto a Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.

