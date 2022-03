El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, llamó este viernes a "tomarse en serio" que su gobierno será feminista e indicó que esto "significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo, que ha estado durante demasiados siglos contada por hombres”.



En un evento sobre el ingreso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al comité político, la mesa de confianza del futuro mandatario, y con el 8 de marzo (8M) como telón de fondo, Boric reflexionó sobre el rol del feminismo en su administración.



"Les pido particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio y que al final de nuestro Gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado”, remarcó.



“Esto no es una banalidad o una respuesta posmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro Gobierno”, afirmó Boric y agregó que “es una lucha larga".



"El que estemos tomando esta consciencia yo creo que es tremendamente relevante”, subrayó.



El próximo jefe de Estado fue más allá y comunicó: "Me gustaría hablarle a los hombres, no solamente a los más viejos, sino a todos los hombres que guardamos de manera también un poco inevitable el machismo en el que fuimos formados".



El encuentro fue organizado por la próxima ministra de la Mujer y Equidad de género, Antonia Orellana, quien reunió a todos los ministros para "recibir un diagnóstico por área”.



Por otra parte, el futuro presidente tuvo palabras para referirse a lo que será su asunción al cargo el próximo 11 de marzo y dijo: "Les confieso que estoy tranquilo, no confiado, nunca confiado".



"Tranquilo, porque hemos logrado ir armando un tremendo equipo en diferentes dimensiones. Y no solamente en lo profesional y lo técnico, sino también en lo humano y en el sentido colectivo de proyecto”, manifestó.



Boric asumirá con un Gabinete compuesto por 14 ministras, el primer Gobierno en el continente con más mujeres que hombres a cargo de las carteras.



El acto en el que el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, entregará la banda presidencial a Boric se realizará en el Congreso en Valparaíso, con la presencia de los parlamentarios e invitados nacionales e internacionales.