La Justicia admitió el cambio de apellido de Bianca, la joven de 21 años que fue abusada sexualmente por su padre durante 14 años de su vida, producto de lo cual dio a luz un bebé y lo dio en adopción. Ahora lleva el apellido de su madre, quien la acompañó desde que conoció la verdad de los abusos.

Bianca, la joven de Capitán Bermúdez que sufrió reiterados abusos desde los 8 hasta sus 21 años, había pedido ante la justicia cambiar formalmente su apellido paterno por el de su madre, Lorena Emile, quien la acompañó a denunciarlo y “no parar hasta obtener una condena”, lo que finalmente ocurrió en abril pasado, cuando su padre, Enrique Pochón fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual doblemente calificado.

En su presentación ante el magistrado, Bianca dijo no poder seguir identificándose socialmente con el apellido de su abusador debido a los traumas psicológicos que le ocasionó y que "un niño agredido sexualmente por un adulto queda marcado de por vida, mucho más cuando debería haber sido el referente de amor, contención y educación, como es la figura del progenitor, es en este caso, el autor del delito”.

El juez de familia de San Lorenzo Marcelo Escola admitió la petición de cambio de apellido y expresó que “el horror a la que fue sometida la peticionante, cada día, durante al menos catorce años, el poder transitar la denuncia de tales aberraciones y el juicio posterior, como asimismo los demás días a transcurrir, con sus lamentables consecuencias, me relevan de tener que dar otra explicación o hacer interpretación alguna, más allá de sus propias palabras, con las que entiendo sobradamente acreditada la petición origen de estas actuaciones”.

“El cambio de apellido lo quise hacer desde el día que hice la denuncia, pero sabía que iba a costar mucho más hacerlo sin tener la sentencia del juicio. Cuando se lo condenó, yo ya estaba iniciando el cambio”, expresó Bianca a Periódico Sintesis.

Consultada sobre este proceso, Bianca recordó: “Tenía muchos nervios porque no salía y hoy me llamaron para contarme que el juez firmó la sentencia y ahora será realizar los trámites para acomodar el acta de nacimiento donde no seré más Pochón, sino Emile". El pasado martes la joven comenzó los trámites para su nuevo DNI.

“Yo no quería nada más que tenga que ver o me recuerde a mi papá, era inevitable que me dijeran Bianca Pochón y se me venga la cara de él a la mente, así que por suerte se dio y ahora soy Emile, orgullosísima de poder llevar el apellido de mi mamá, que es la que siempre me dio todo”, contó.