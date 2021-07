A partir de un convenio celebrado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la Municipalidad abrió la inscripción al Programa Acompañar que tiene como objetivo aportar a la construcción de una vida libre de violencia de género por parte de mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo en su integridad psíquica, física y social.

El Programa Acompañar brinda apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses y garantiza el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. En tanto, esta semana se iniciaron las entrevistas de inscripción, en articulación con organizaciones sociales que trabajan en la temática.

“La violencia de género es una grave violación de derechos humanos y uno de los grandes desafíos para erradicarla consiste en promover la autonomía económica de quienes la atraviesan. Es fundamental trabajar esas autonomías, junto al acompañamiento cercano de los equipos interdisciplinarios del municipio a las personas destinatarias del Programa”, señaló la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti.

Inscripción, requisitos e incompatibilidades para acceder

El Programa Acompañar está destinado a mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia de género que se encuentren en riesgo acreditado en el proceso de entrevista. Las personas solicitantes deben ser de nacionalidad argentina, nativas, naturalizadas o con una residencia legal mayor a un año, mayores de 18 años.

Cabe destacar que el programa es compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH); la Asignación Universal por Embarazo para protección social; la Asignación por hijos/as con discapacidad; la inscripción al régimen de Monotributo Social; y el trabajo registrado bajo el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.

En cambio, no podrán acceder al mismo quienes: 1) posean ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (exceptuando el monotributo social); 2) reciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional (por ejemplo, a través del Programa Potenciar Trabajo); 3) cobren jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016 o la prestación por desempleo.

Para solicitar información e inscribirse al programa las personas interesadas deben escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: acompanarosario@rosario.gov.ar.