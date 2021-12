A un año de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina,, la Campaña Nacional del Aborto Seguro, Legal y Gratuito Rosario lanzará el documental "La Campaña, rosarines por el derecho al aborto" donde se muestra a profesionales, militantes políticas, artistas y militantes sociales contando cómo fue el transcurrir de tantos años de lucha.

El trabajo, basado en entrevistas, recupera los momentos y hechos más emblemáticos de los últimos años de la ola verde en Rosario y revaloriza el aporte de las "pañuelos verdes" de la ciudad en la conquista de un derecho que es reflejo de igualdad y justicia social: el aborto legal, seguro y gratuito.

La pieza audiovisual que tiene una duración de 40 minutos está a cargo de Punto Comunicación, integrado por Sofia Estanga Burgos, Emilia Savoretti, Rocío Sotelo, Jonatan Noce y Eugenio Lavinia.

"Lo que nos planteamos es escucharlas y entender que ellas tenían muchas cosas para decirnos. Lo organizamos en una línea de tiempo de cuatro de ejes. Realizamos más de 20 entrevistas, tanto a las históricas como a las ultimas que se sumaron. Hay militantes sociales, políticas, feministas", contó en Si989 Lavinia.

“No era justo y no lo es que una persona que tiene recursos pueda hacer un aborto en condiciones de seguridad y no poner en riesgo nada, y una persona de pocos recursos que no podía pagarse un aborto lo tuviera que hacer en condiciones que ponía en riesgo su vida”, menciona en el documental Mabel Gabarra, integrante de la Campaña.