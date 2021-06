A cinco meses de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la asociación civil FUSA de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes relanzó su campaña “#Ahora que es ley”, destinada a despejar las dudas de los equipos de salud que conspiren contra la realización de esta práctica.



Lanzada el pasado 28 de mayo en coincidencia con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña “busca interpelar a los equipos de salud que puedan estar involucrados en la realización de la IVE, ya sea que la estén realizando o quieren empezar a realizarla”, dijo a Télam Camila Bazán, coordinadora de comunicación de FUSA.



Los podcasts, videos y otros recursos en línea que componen la iniciativa están destinados “a todos los profesionales que estén involucrados en la práctica, desde enfermeros, enfermeras, hasta ecografistas, pasando por trabajadores sociales y otros personas que intervienen en el proceso de atención”.



“Una investigación previa mostró que aún había muchos grises entre profesionales de la salud sobre qué es lo que efectivamente dice la ley: si bien hay conocimiento de que ahora hay una ley marco que ampara y da seguridad para realizar la práctica, al bajar a la letra surgían dudas sobre, por ejemplo, si las y los adolescentes o las personas con discapacidad pueden acercarse solos a solicitar una IVE, o si los profesionales pueden ser sancionados por tardar más de 10 días en dar respuesta a la solicitud cuando no hay mala fe de parte suya sino demoras en los turnos para la ecografía”, explicó.



Es decir que gran parte de la incertidumbre en los equipos de salud a la hora de realizar una IVE, atañen a “cuáles son sus obligaciones y responsabilidades” para dar cumplimiento a esta normativa



“Luego surgen dudas específicas sobre los métodos para hacer interrupciones: si bien el misoprostol es uno de los tratamientos más frecuentemente usados o que más circulan, también existe la aspiración manual intrauterina (AMEU) que muchos profesionales no están tan enterados o no saben cómo realizarlo y hay cierto de pudor de reconocerlo”, indicó.



En cuanto a las “resistencias” detectadas por esta investigación previa en los equipos de salud en relación a la práctica de la IVE, “algunas tienen que ver con la desinformación, los prejuicios y los mitos de lo que implica realizar una práctica con los plazos y métodos que tenemos hoy”.



“La idea de la campaña es dar respuesta con información veraz y accesible a todas esas preguntas que veíamos que empezaban a surgir en los equipos de salud”, afirmó Bazán.



En el caso de los podcast estructurados en 6 episodios de 12 minutos de duración disponibles en Spotify y el portal web de FUSA, cada entrega se corresponde con una pregunta: “¿Cuáles son los métodos seguros para hacer una IVE?”, “¿Qué pasa con la IVE en adolescentes?”, “¿Las personas con discapacidad pueden acceder a la IVE?”, “¿Qué implica ser objetor de conciencia?”, “¿Cuáles son las sanciones para quienes no respetan la ley IVE?” y “¿En qué consiste la atención post aborto?”.



Y mientras en los podcast hablan especialistas en cada uno de los aspectos abordados, en los spots de video toman la palabra “trabajadores y trabajadoras de salud que ahora están brindando el servicio de IVE en sus espacios” para “contar cómo la están implementando la práctica, qué obstáculos o resistencias y qué desafíos visualizan para hacer posible este derecho”.



Como parte de las acciones de la campaña, FUSA realizará mañana a las 19 un vivo en Instagram con una entrevista a la ginecóloga Melisa Pereyra, autora del libro “V. Ciencia para una geografía íntima sin mitos” y creadora del espacio @ginecoline que cuenta con casi 800 mil seguidores en esta red social, para responder dudas del público en general sobre IVE.



“Es que si bien la campaña está orientada a profesionales de la salud, la información que brinda le sirve a las usuarias y personas gestantes, porque tiene información sobre métodos de aborto, sobre cómo debería ser la atención integral y cuáles son los derechos de las personas en esa situación”, dijo.



Por otro lado, Fusa sigue brindando capacitaciones en ESI, ILE e IVE de manera gratuita, que desde el año pasado se realizan exclusivamente de manera virtual.



FUSA es una asociación civil que trabaja para que adolescentes y jóvenes puedan acceder a un servicio integral de salud de calidad y que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.



La organización cuenta desde 2013 con Casa FUSA, el primer centro de salud especializado en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires donde actualmente se llevan adelante actividades y proyectos dirigidos a todo el país en articulación con el Estado y otras organizaciones, y con el apoyo organismos de cooperación internacional.