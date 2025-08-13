El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. El veredicto, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, se conoció en horas del mediodía y provocó la inmediata detención del imputado, que salió esposado de la sala por una puerta lateral.

La audiencia comenzó pasadas las 11, sin la presencia de Prandi. La condena llegó después de una larga lucha judicial que la actriz y conductora inició en 2021, cuando denunció los abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, mientras convivían en el barrio privado “Septiembre”.

En su alegato, el fiscal Christian Fabio -que había solicitado 20 años de prisión- sostuvo que la relación estuvo atravesada por violencia física, psicológica y simbólica. Detalló que Contardi sometía a Prandi a agresiones y amenazas, tomándola del cuello y del cabello, y obligándola a mantener relaciones sexuales con el argumento de que era su “obligación” como esposa. También subrayó el grave daño a la salud psicofísica de la víctima y el perjuicio hacia los hijos que la pareja tiene en común.

La querella, a cargo del abogado Javier Baños, había pedido una pena de 50 años, considerando la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”, y advirtiendo que Contardi es “completamente peligroso” e “incapaz de ser resocializado”.

El fallo fue firmado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes rechazaron los planteos de nulidad presentados por la defensa. Contardi, que desde el viernes pasado tenía prohibida la salida del país, permanecerá preso mientras se sustancien los recursos que su defensa pueda presentar.

“Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después. Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”, sostuvo Prandi en diálogo con la prensa y resaltó: “Mis hijos están cayendo de la gravedad de los hechos”.