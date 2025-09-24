Este miércoles, colectivos sociales y feministas se concentrarán en Plaza San Martín, Rosario, para reclamar justicia por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Las víctimas, Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, de 20, 20 y 15 años, habían desaparecido el 19 de septiembre en Ciudad Evita y fueron halladas sin vida en una vivienda de La Matanza.

La movilización en Rosario se enmarca en una jornada de protesta nacional para visibilizar la violencia de género y exigir al Estado respuestas urgentes. En un comunicado, la organización Ni Una Menos y el área de género de la UNR expresaron: “Acompañamos a las familias y amigues de Morena, Brenda y Lara en estos momentos tan duros, repudiamos la violencia que vivimos sobre nuestras cuerpas, el ninguneo que el Estado muestra desde la carencia de políticas de género, sumado a la invisibilización del tema”.

El mensaje también cuestionó la cobertura mediática: “Mientras el presidente sigue ajustando y endeudando al pueblo, odiándonos, nos siguen matando. Repudiamos también al periodismo que pasó de un pinkwashing a validar teorías de malas víctimas, apelando al trabajo de las chicas, a si tenían o no vínculos con el narco, si eran esto o aquello”.

El caso conmocionó al país: las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en el Camino de Cintura. La Justicia confirmó que los cuerpos serán sometidos a autopsia para esclarecer cómo fueron asesinadas. En Rosario y en distintos puntos del país, la consigna será la misma: “¡Basta de matarnos!”.