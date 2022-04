El príncipe y heredero al trono de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha comprado casi en su totalidad la legendaria compañía SNK, y ahora es dueño del 96% de dicha empresa, cifra que se ha publicado en un documento oficial.

Esta compra forma parte de las inversiones para diversificar los negocios de Mohammed bin Salman Foundation, y con ello mejorar las capacidades que tiene SNK con sus propiedades intelectuales en la industria de los videojuegos.

En meses pasados, ya se había realizado la compra de acciones de Capcom por parte de un grupo de inversión del mismo país árabe, pero en esa ocasión fue de apenas del 5% de las acciones. Esta compra de SNK marca un precedente por lo que se podría dar en la compra de una compañía japonesa por un ente extranjero.

Por si no te suena, SNK es la responsable de editar juegos clásicos como The King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Shodown y Attack of Titan, además de varios crossover de juegos de pelea junto a Capcom.