Como todos los años, desde Steam dieron a conocer los juegos más vendidos y jugados de la plataforma durante el año, listado que en esta ocasión sumó a títulos como Naraka Bladepoint, New World, e incluso el cuestionado Cyberpunk 2077.

En relación a los juegos más vendidos, para lo cual se toman tanto las ventas como los ingresos por pagos dentro del juego, el listado cuenta con títulos como PUBG, GTA V, New World y Rainbow Six Siege.

Por otro lado, en los juegos más jugados, una vez más el MMORPG de Amazon, New World, conforma parte de la lista, además del recientemente lanzado, Halo Infinite, Rust, PUBG, Dota 2, e incluso el cuestionado juego de CD Projekt Rojo, Cyberpunk 2077.

Acá están las listas completas con los juegos preferidos por el público en este 2021. ¿Podrán mantenerse en esta lista el próximo año?

MÁS VENDIDOS

- New World

- Counter Strike Global Offensive

- DOTA 2

- Destiny 2

- PUBG

- Battlefield 2042

- Dead by Daylight

- Grand Theft Auto V

- Rainbow Six Siege

- Naraka Bladepoint

- Apex Legends

- Valheim

MÁS JUGADOS

- PUBG

- Counter Strike Global Offensive

- Grand Theft Auto V

- Cyberpunk 2077

- Halo Infinite

- DOTA 2

- New World

- Apex Legends

- Rust

- Valheim

JUEGOS NUEVOS CON MÁS INGRESOS

- Forza Horizon 5

- Age of Empires IV

- Halo Infinite

- Valheim

- New World

- Farming Simulator 22

- Resident Evil Village

- Battlefield 2042

- Back4Blood

- Naraka Bladepoint

- Mass Effect Legendary Edition

- Outriders