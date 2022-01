Se viene un nuevo set gamer inspirado en Hello Kitty 

Razer, la conocida fabricante de hardware para videojuegos lanzó su nueva y tierna colaboración con productos temáticos de la empresa japonesa Sanrio, propietaria del personaje de Hello Kitty.

La nueva colección llamada Razer x Hello Kitty and Friends tiene en primer lugar a sus audífonos Kraken BT “Kitty Edition”, los cuales son auriculares bluetooth rosados de hasta 50 horas de batería que cuentan con un par de orejas de gato y el moño icónico de Hello Kitty.

La colaboración también incluye un mouse rosado llamado DeathAdder Essential decorado con Hello Kitty y pequeños arcoíris alrededor, además de un mousepad Goliathus.

Por último y como frutilla del postre, la colección Razer x Hello Kitty and Friends tiene una silla gamer Razer Iskur X, que en la parte frontal presenta a Hello Kitty sentándose en un arcoíris y en la parte trasera están todos los amigos de la gatita reunidos bajo un arcoíris.

Los precios de todos los componentes de esta nueva colección de Razer oscilan entre los 65 y los 500 dólares. Así que si tenes alguna alcancía de Hello Kitty, es momento de romperla a cambio de algo mejor.