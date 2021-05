Se viene el libro de Tomb Raider, con recetas de cocina y guías para el aventurero

Este año se celebra el 25 aniversario de uno de los videojuegos más exitosos que tiene a una chica como protagonista. Se trata de Tomb Raider el juego que se convirtió a Lara Croft, su heroína, en una de las caras más clásicas dentro del mundo de los juegos y que inspiro colecciones de juguetes, novelas, cómics y hasta llego a tener una saga de películas interpretada por Angelina Jolie.

A todo esa producción inspirada en el juego se le suma una nueva: un libro de cocina. Y si, ¿nunca pensaste qué comía Lara Croft para mantenerse fuerte y sana durante sus aventuras ?. El libro se llama "Tomb Raider: The Official Cookbook and Travel Guide" y se trata de un libro con 40 recetas inspiradas en los países y locaciones por las que pasó Lara en sus juegos.

Habrá data para preparar bebidas y comidas, con información detallada de las diversas locaciones, por lo que además de un libro de recetas también va a funcionar como una especie de guía de viajes para el aventurero o aventurera.

El libro tiene fecha de salida para el mes de octubre y ya se puede reservar en Amazon.