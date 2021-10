Aunque el 2020 fue un gran año para al mundo de los videojuegos, también estuvo la otra cara: estrenos atrasados ​​de algunos juegos, las presentaciones de los títulos no fueron en eventos multitudinarios y las incontables ceremonias de premiación tuvieron que adoptar la virtualidad.

Uno de ellos fue "The Game Awards", un evento anual que premia a los trabajos más destacados en materia de videojuegos, que el año pasado se vio obligado a llevarse a cabo de manera virtual. Pero para este 2021 ya confirmaron una edición en formato presencial para el 9 de diciembre en el Microsoft Theatre de la ciudad de Los Ángeles, California.

En la edición 2020 "The Last of Us Part II" fue el gran premiado de la noche con siete estatuillas de las diez nominaciones que tenia, incluido el premio más deseado por "Juego del año".

Este año con el estreno de varios juegos para la nueva generación de consolas de PlayStation y Xbox, seguramente las ternas serán un poco más reñidas de lo normal, así que será cuestión de empezar a hacer apuestas.