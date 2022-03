La Music Session de Bizarrap junto a Residente generó tal revuelo que, aunque todavía no cumplió una semana de su estreno, ya está por alcanzar las 50 millones de reproducciones en YouTube y rompiendo récords en Spotify con casi 4 millones de streams en sólo un día y siendo la séptima canción más escuchada del mundo.

Pero cómo si semejante hazaña fuera poco, esa no fue la única buena noticia que recibió recientemente el Biza. Ya que luego del estreno de al canción, se dio a conocer que el productor argentino será el primer artista hispano en volverse un jugador del NBA 2K y que tres de sus canciones formarán parte del juego.

El avatar que se incorporará al juego tendrá el outfit clásico de Bizarrap, lentes grandes y oscuros, su gorra tradicional con la inscripción "BZRP" y un conjunto tradicional de Adidas, todo de negro.

Y mientras se juega, se podrá escuchar las Music Session junto a Eladio Carrión, Snow Tha Product y Morad. ““Para elegir los temas me imaginé jugando al NBA 2K y me gustaría escuchar para estar más cebado. Elegí esos tres y hay uno más que todavía no está porque no salió, pero ya va a estar por ahí”, explicó Bizarrap.