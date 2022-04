En un momento de la historia del clásico juego Pac-Man, sus creadores creyeron que era hora de generar una historia detrás del famoso personaje amarillo y le crearon una novia llamada Ms. Pac-Man (o "señora Pac-Man"), la cual protagonizó varios títulos y tuvo una presencia importante en los juegos. Pero ahora debido a una disputa legal entre empresas, Pac-Man deberá cambiar de novia y tendrá una nueva pareja llamada Pac-Mom (sí, no se están esforzando mucho con los nombres).

Este entramado judicial no tiene nada que ver con una pelea en la ficción entre los personajes, sino que se debe a un conflicto entre Bandai Namco y AtGames que se arrastra hace años. Tras el debut de Arcade Archives Pac-Land en plataformas como Nintendo Switch, los jugadores configuraron que Ms. Pac-Man brilla por su ausencia y ahora la familia de Pac-Man cuenta con Pac-Mom y una versión renovada de Baby Pac, el hijo.

De hecho, parece que Pac-Mom llegó para quedarse porque el personaje también figura en la promoción de Pac-Man Museum Plus, la recopilación de esta saga que tampoco tendrá al juego de Ms. Pac-Man. Resulta que esta primer novia del personaje amarillo no fue una creación de Namco, sino que surgió de la empresa GCC, por recomendación de Midway, la distribuidora del juego. Eventualmente Namco finalizó su contrato con Midway y se quedó con los derechos de Ms. Pac-Man con la condición de pagar ganancias residuales por el uso del personaje a GCC. Todo un lío y todavía la historia no terminó.

GCC a su vez le vendió los derechos a otra empresa llamada AtGames y ahora ésta reclama que le deben dinero porque sostiene que Namco no le estuvo pagando por haber usado a Ms. Pac-Man. Así que Namco no se complicó y cambió al personaje para los nuevos lanzamientos de la saga Pac-Man. Increíble que un personaje que propone una dinámica tan simple, tenga una historia comercial tan complicada.