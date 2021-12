Aunque la industria del videojuego tiene más de 30 años, en los últimos años no paró de hacer historia con distintos logros que fue consiguiendo el mundo del gaming. Esta vez relacionado al mundo literario, ya que el juego Hades se convirtió en el primero de la historia en ganar un premio Hugo, que hasta ahora solo estaban reservados para trabajos literarios de ciencia ficción y fantasía.

Desarrollado por un pequeño estudio independiente llamado Supergiant Games, Hades está ambientado en la mitología griega y ha sido un éxito en ventas, al punto de que muchos lo consideran uno de los mejores lanzamientos del 2021.

Los premios Hugo son un galardón literario que se otorgan cada año en la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Normalmente los videojuegos no entran dentro de sus nominaciones, pero este año la organización ha decidido introducir esta categoría tras años debatiendo esa posibilidad.

Los otros juegos nominados en los premios Hugo fueron Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizonts, Final Fantasy 7 Remake, y Blaseball. Es muy probable que los juegos, que cada vez cuentan más y mejores historias fantásticas, se conviertan en un añadido permanente en el certamen de los Hugo o de cualquier otro que premie guiones y narrativas.