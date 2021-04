¿Todavía jugas a la Play Station 3? Bueno, tenemos una noticia no muy buena para darte. El portal The Gamer tiró una bomba en las últimas horas que seguramente va a hacerte lagrimear un poquito porque según informó Sony anunciará el cierre de los servidores de PS3, PS Vita y PSP.

De ser cierta esta noticia, a partir del 2 de julio ya no vas a poder acceder a las partidas multijugador, ni realizar compras de contenido descargable como juegos, películas y series. Si, todo mal.

Con más de 10 años, la Play 3 lleva vendidas más de 85 millones de unidades en todo el mundo y fue noticia por última vez en 2017 cuando se anunció que se iban a dejar de producir juegos para la consola. Si finalmente se cierran sus servidores, sin duda será recordada como una consola clave en la historia y que vio el nacimiento de juegazos como God of War 3, Uncharted o The Last of US.