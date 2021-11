Una parte del éxito de la película de Guardians Of The Galaxy y que marcó el rumbo de otras de Disney como Cruella, fue el uso de una banda sonora que impactara, una que hiciera que el que viera la película se identificara con momentos o incluso cantara .

Y tal vez por eso el videojuego "Marvel's Guardians of the Galaxy" estrenado hace unas semanas no se podía quedar atrás en materia musical y nos regala una lista con lo mejor de la música más ochentosa para que disfrute tanto el que conoció estas canciones en casettes o LP's, como para el centennial que las conoce gracias al videojuego.

Un poco ya lo había adelantado el trailer con el que se anunció su lanzamiento en la E3, en el que sonaba "Kickstart My Heart", de Mötley Crüe, pero la playlist está realmente llena de nombres claves para la música pop y rock de esa época.

Def Leppard, Twisted Sister, Billy Idol, Wham ", A-Ha, Kiss, Blondie, Culture Club, Tears for Fears o Europe, son tan solo algunos de los nombres más conocidos de una lista con más de 50 canciones, entre las que también incluyen el lanzamiento de Stard-Lord Band, una banda creada exclusivamente para este juego que revive la parte más metalera de los años ochenta.

Escucha la lista entera acá abajo!