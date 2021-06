En el mes de julio llega un nuevo juego a Nintendo Switch y Xbox One para los que andan buscando algo fuera de lo común para entretenerse.

Se trata de "The Procession To Calvary", un juego que recopila obras de pintores famosos como Miguel Ángel, Botticelli o Rembrandt y les da una vuelta humorística, bizarra y absurda. Y estos cuadros no sólo serán los paisajes en los cuales nos moveremos, sino que también tenderán a disposición distintos objetos que aparezcan en ellos y nos ayudarán a conseguir pistas.

Cómo si tanto arte de excelencia para reírse no fue suficiente, el juego cuenta con una banda sonora a cargo de referentes de la música clásica como Vivaldi, Bach o Handel.

La dinámica será la de un "point and click", o sea solo se tiene que ir haciendo click en diferentes zonas del juego para interactuar con él, y una de las particularidades es que si no podes resolver uno de los acertijos, se puede solucionar matando al personaje que te hace avanzar, lo que irremediablemente cambiará la historia del juego.

¿Ya te dio ganas de jugarlo? Entonces ya lo podes encontrar en Steam para PC, por su parte Nintendo lo encontró el 1 de julio, Xbox al día siguiente y ya está la promesa hecha de que llegará también para PS4.