A fuerza de memes y miles de horas de streaming, en muy poco tiempo Among Us supo convertirse en un clásico dentro del mundo de los juegos y no queda duda que ya llegó para quedarse. Y muestra de esto es que el videojuego ya tiene sus disfraces oficiales y son furor.

Se trata de un traje hinchable que que viene en version niño y adulto, y que respeta a rajatabla a los personajes que protagonizan el juego: dos patitas, una mochila atrás y un pequeño visor espejado.

Y aunque parezca absurdo, el disfraz parece que era muy esperado ya que desde la cuenta oficial del juego en Twitter salieron a explicar que la primer tanda de disfraces a la venta se agotaron en minutos en tiendas como Amazon o Wal-Mart, y que están trabajando para reponer el stock lo más rápido posible.

Pero que no decaiga, porque como era de esperarse ya hay disfraces "no oficiales" a la venta y con el paso del tiempo será cada vez más fácil conseguir alguno para la ola de videos que se viene en todas las redes sociales de gente disfrazada de "Among Us".