En los últimos años se han ido estrenando varias docu-series sobre la historia de los videojuegos, encontrando rápidamente un público que quería ver algo relacionado al mundo gamer con mucho material audiovisual de otras épocas y la voz de distintas personas involucradas en el desarrollo de los juegos contando anécdotas y detalles.

Y Microsoft se subió a esa onda y estrenó una serie completa en YouTube de seis capítulos de 40 minutos cada uno, en el que cuentan cómo comenzó el proyecto de la consola desde los primeros bocetos hasta hacerse realidad y cómo ha ido cambiando a lo largo de sus diferentes versiones.

"Power On: The Story of Xbox" salió hace pocas horas y Tina Summerford, jefa de programación en Xbox contó un poco sobre este nuevo documental: “El proyecto comenzó hace casi tres años con una pregunta simple: ¿hay alguna historia convincente detrás de la historia de Xbox ?. La respuesta fue sí, absolutamente. Así que nos asociamos con un equipo de grabación de documentales galardonado con un Emmy para profundizar y ayudar a que la historia cobrase vida ”.

La compañía se centra en algunos de los momentos clave desde el título de los episodios. El quinto episodio hace referencia al "anillo rojo de la muerte", uno de los problemas de fabricación más conocidos de los primeros modelos de Xbox 360. El sexto y último episodio, en cambio, se titula "TV or not TV", que apunta a la revelación de Xbox One buscando llevar la consola a otros medios y intento por comprar Nintendo.