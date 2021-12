De a poco todas las plataformas se van sumando a la tendencia de tener videojuegos propios. Hace un tiempo Netflix lanzó sus propios juegos para dispositivos móviles inspirados en Stranger Things. Del mismo HBO publicó su primer juego y también estará salido de una serie de producción propia. Se llama "The Come Up Game" y está basado en la serie de comedia y drama "Insecure" de la misma plataforma.

En "Insecure: The Come Up Game" el jugador se meterá en el mundo de Issa Dee, la protagonista de la serie, y "le dará vida a las amistades y los dramas de su vida", con una jugabilidad que incluye minijuegos como “ batallas de rap” mediante selección de rimas y líricas rápidas, entre otras cosas. Según sus creadores, el juego permitió a los jugadores revivir algunos de los mejores momentos de la serie.

Sin dudas es un poco desconcertante la razón por la cual HBO eligió esta serie de drama en lugar de otras de sus franquicias más conocidas como Game of Thrones, Harry Potter o el universo de DC, por lo que habrá que esperar para saber si esto fue solo un gusto que se querían dar o es solo el comienzo de una larga seguidillas de nuevos títulos para smartphones.

The Come Up Game ya está disponible para descarga de forma gratuita, aunque solo para iOS a través de la App Store. Según sus creadores, en 2022 actualizaciones actualizaciones con mas contenido.