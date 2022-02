Un mes nuevo significa también nuevos juegos gratis para todos los que tengan suscripción en PlayStation Plus y Xbox Live para disfrutar.

En el caso de los usuarios de PS4 y PS5 que tengan una suscripción a PS Plus, este mes podrán conseguir juegos de lucha cuerpo a cuerpo, pero también otros con armas.

Mientras que los usuarios de Xbox Series X, Series S y Xbox One, febrero llega con juegos indie, de aventura y exploración.

PlayStation 5

-Planet Coaster: Edición de consola

PlayStation 4 (compatible con PS5)

-Tiny Tina's Assasult on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

-EA Sports UFC 4

Xbox Series X/S y Xbox One:

-Broken Sword 5: The Serpent's Curse (disponible entre el 1 y 28 de febrero)

-Aerial_Knights Never Yield (disponible entre el 16 de febrero y el 15 de marzo)

Xbox 360

-Hydrophobia (disponible entre el 1 y 15 de febrero)

-Band of Bugs (disponible entre el 16 y 28 de febrero)