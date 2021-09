De a poco los videojuegos pasaron de ser "cosas de chicos" a una verdadera revolución que excede las edades y los ceros en su precio, ya que no son simplemente "un juego" sino joyas en potencia muy valoradas en el mercado de los coleccionistas y amantes de los videojuegos.

Cada vez es más común ver que juegos clásicos como The Legend of Zelda o Super Mario Bros, que debido a su excelente estado son vendidos por más de 100 mil dólares. Algo que hace unos años atrás hubiese sido impensado.

Y algo así le pasó a los youtubers Aimee y Korbin que tienen un canal llamado Cheap Finds Gold Mines, y quienes en su reciente exploración a una casa abandonada encontraron una caja con videojuegos con un valor que supera los 5 ceros en el precio.

Los juegos varían en calidad y rareza, algunos inclusive estaban sellados, algo que sorprendió en una casa infestada de basura y cucarachas que en algún momento perteneció a un jugador de PlayStation 2, Xbox 360 y Nintendo GameCube.Entre sus encuentros había copias de The Legend of Zelda: The Wind Waker, Drakengar, e inclusive encontraron una copia de la edición limitada de Resident Evil 4.

La casa iba a ser demolida pero gracias a los youtubers se pudo rescatar este tesoro con un gran valor monetario e historia, ya que todo ese material había sido guardado por su propio dueño después de quedar traumatizado al perder a un ser querido.