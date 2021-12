Con una transmisión en vivo de 3 horas, se realizaron los "Game Awards 2021", algo así como unos "Oscars" de los videojuegos, en el que no solo se entregan premios sino que también es una buena excusa de las productoras para hacer anuncios sobre nuevos lanzamientos y mostrar adelantos de los títulos que están por salir.

Al ser galardones para videojuegos las categorías están pensadas tanto para los eventos de E-Sports y sus participantes, como para los desarrolladores de los juegos, las bandas sonoras, la dirección de arte, la narrativa, y los distintos generos de videojuegos.

El gran ganador de la noche fue el juego "It Takes Two", un juego creado por Josef Fares, un director de cine, diseñador de juegos, desarrollador y fundador de los estudios Hazelights. A principio de año cuando lanzó el juego, estaba tan convencido de que el juego era realmente bueno, que ofreció 1.000 dólares al que demuestre que se había aburrido al jugar "It Takes Two".

Se trata de un juego de aventuras que se juega de dos y que exige tener la mejor comunicación entre ambos jugadores. Según Fares, su objetivo era querer reactivar la sensación en el jugador de no saber lo que vendrá después, y no sabemos si fue por haber logrado su objetivo, pero el juego se llevó los galardones por "Mejor Juego del Año" y "Mejor Juego Multijugador ".

Acá va una lista con todos los ganadores de The Game Awards 2021:

MEJOR EVENTO E-SPORTS: Campeonato del Mundo de League of Legends

MEJOR ENTRENADOR: Kim 'kkOma' Jeong-gyun

MEJOR EQUIPO: Natus Vincere

MEJOR ATLETA: Oleksandr 's1mple' Kostyliev MEJOR

E-SPORT: League of Legends

CREADOR DE CONTENIDO: Dream

INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD : Forza Horizon 5

JUEGO MÁS ESPERADO: Elden Ring

MEJOR MULTIJUGADOR: It Takes Two

MEJOR JUEGO SIMULADOR O DE ESTRATEGIA: Age of Empires IV

MEJOR JUEGO DEPORTIVO O DE CONDUCCIÓN: Forza Horizon 5

MEJOR JUEGO FAMILIAR: It Takes Two

MEJOR JUEGO DE LUCHA: Gear -Strive-

MEJOR JUEGO DE ROL: Tales of Arise

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN / AVENTURA: Metroid Dread

MEJOR JUEGO DE ACCIÓN: Returnal

MEJOR JUEGO EN REALIDAD VIRTUAL: Resident Evil 4

MEJOR JUEGO MÓVIL: Genshin Impact

MEJOR SOPORTE DE LA COMUNIDAD: Final Fantasy XIV Online

JUEGO DE IMPACTO: Life is Strange: True Colors

MEJOR INTERPRETACIÓN: Maggie Robertson como Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

MEJOR DISEÑO DE SONIDO: Forza Horizon 5

MEJOR BANDA SONORA: NieR Replicant ver.1.22474487139

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Deathloop

MEJOR NARRATIVA: Marvel's Guardians of the Galaxy

MEJOR DEBUT INDIE: Kena: Bridge of Spirits

MEJOR Fantasy INDIE : Kena: Bridge of Spirits

MEJOR SOPORTE: XIV Online

MEJOR DIRECCIÓN: Deathloop

JUEGO DEL AÑO: It Takes Two