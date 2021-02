Como cada semana, Epic Games Store ofrece un juego gratuito para descargar y agregar para siempre a nuestra biblioteca. Como si fuera poco, en esta ocasión liberó dos grandes títulos en su tienda.

Los juegos de esta semana llegan después de la aventura de acción Dandara, que se habilitó el jueves pasado. Hasta el próximo jueves 11 se podrán canjear For The King y Metro: Last Light Redux.

For The King es un juego de estrategia por turnos y mazmorras desarrollado por Colby Young. Lanzado originalmente en 2018, se trata de un título enfocado en el juego en línea, con bajos requisitos y perfecto para jugar entre amigos. En este juego, cada partida es única gracias a los mapas automáticamente, las misiones, los botines y los eventos a los que debes enfrentarte.

For The King - Launch Trailer | PS4

Lo más notable es que el juego ya estuvo disponible como el juego gratis de la semana del 23 de abril de 2020, siendo el primero en repetir en esta lista de juegos gratuitos entregados por la Epic Games Store cada semana.

Por su parte, Metro: Last Light Redux es la secuela de Metro 2033, uno de los juegos que Epic Games regaló durante la promoción de fin de año en diciembre, así que quienes estén atentos a las novedades pueden seguir completando la saga del estudio 4A Games.

Metro Last Light se desarrolla en 2034, un año después de los eventos del original, y nos vuelve a trasladar a las ruinas del Moscú post-apocalíptico, en el que la vida continúa en los túneles del subte. La saga Metro combina acción, supervivencia y terror, y esta edición Redux es una remasterización que incluye todo el contenido descargable.

Metro Redux - Launch Trailer

No es necesario descargar los juegos, con solo canjearlos y agregarlos a la librería es suficiente para usarlos cuando quieras.