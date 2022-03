En un abrir y cerrar de ojos ya llegó marzo, y todo comienzo de mes significa una sola cosa para los gamers: nuevos juegos gratis en los catálogos de PlayStation Plus y Xbox Live. Y esta vez llega con grandes títulos.

Los jugadores de PS5 y PS4 que tengan una suscripción a PlayStation Plus podrán disfrutar de 4 títulos este mes, incluyendo el popular ARK: Survival Edition y una versión independiente del modo multijugador cooperativo de Ghost of Tsushima, la cual hasta ahora solo estaba disponible como parte del juego principal.

La idea de Ghost of Tsushima: Legends es enfrentarte a demonios y seres mitológicos del folklore japonés en compañía de otros jugadores, y utilizando una de las cuatro clases de personaje que ofrece el juego.

PlayStation 5: Ghostrunner

PlayStation 4 (compatibles con PS5): Team Sonic Racing y ARK: Survival Evolved

PlayStation 5 y PlayStation 4: Ghost of Tsushima: Legends

En el caso de los jugadores con una consola Xbox, en marzo están disponible 4 juegos que incluyen dos títulos indie, incluyendo el prometedor The Flame in the Flood, y dos clásicos de Xbox 360.

Xbox Series X/S y Xbox One: The Flame in the Flood (disponible entre el 1 y 31 de marzo) y Street Power Soccer (disponible entre el 16 de marzo y el 15 de abril)

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas): Sacred 2: Fallen Angel (disponible entre el 1 y 15 de marzo) y SpongeBob’s Truth or Dare (disponible entre el 16 y 31 de marzo).