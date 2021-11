Después de Pokémon Go, ahora se viene un juego para atrapar Bitcoins

¿Se acuerdan de toda la locura que generó el lanzamiento de Pokémon Go hace unos años? Tan intensa como fugaz, porque a los pocos meses el juego ya era historia y fue perdiendo rápidamente la magia entre la gente que se cansó de andar con el celular por la calle intentando conseguir puntos.

Pero la compañía detrás de este juego no baja los brazos y volverá a intentar generar el mismo hype con un nuevo título, pero esta vez no será para atrapar monstruos virtuales, sino algo que últimamente la gente no entiende muy bien para que sirven, pero igualmente todos hablan: los Bitcoins.

Niantic, creadores de Pokémon Go, han trabajado en conjunto con una empresa llamada Fold, responsables de tarjetas de débitos de criptomonedas, en un nuevo juego llamado Fold AR, el cual invita al jugador a buscar bloques y objetos virtuales en el mundo real y tocarlos en la pantalla del teléfono, en la búsqueda de premios.

Al mismo estilo de Pokémon Go, pero con bloques que pueden revelar premios, velocidad en la minería de Bitcoin. Entre estos premios se podrán obtener unidades de una divisa llamada "Satoshis" y cada una de estas tendrá un valor de 1/20 partes de 1 centavo de dólar. Algo es algo.

Según explican los responsables del juego, con Fold AR quieren lograr que las monedas o divisas virtuales se sientan “mas reales” al crear un entorno de realidad aumentada en el que se encuentren.