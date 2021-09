Este mes pero hace 23 años atrás el mundo conocía uno de los juegos claves y más icónicos en la historia del gaming: Metal Gear Solid para PlayStation 1. Y aunque no fue el primero de su saga, el contexto y la consola en el que fue estrenado lo ubicó como uno de los juegos aclamados y más recordado hasta el día de hoy.

Su creador, Hideo Kojima, siempre tuvo ideas interesantes y rupturistas en torno a los videojuegos que ha creado o que le gustaría hacer. Y en una entrevista reciente con una revista japonesa, Kojima habló sobre qué tipo de juego está teniendo en mente como próxima creación.

"Lo que quiero hacer con juegos que cambien en tiempo real. Ahora por fin tenemos a personas de diferentes edades y ocupaciones de todo el mundo jugando al mismo juego. En lugar de eso, quiero hacer algo que cambie según el lugar donde vive una persona o cómo piensa ".

Si bien muchos juegos han ofrecido durante años decisiones dentro del juego que impactan en la dirección de la historia, estas pueden terminar parecieron arbitrarias e incluso simplistas, a diferencia del pensamiento humano que puede llegar a ser mucho mas complejo.

Kojima viene hace mucho tiempo dándole vueltas a la idea de que los videojuegos esten más conectados a la vida real de una manera un poco más especial que juegos como Pokémon Go !, que sólo usan realidad aumentada.

En 2003 produjo "Boktai: The Sun is in Your Hand" para Game Boy Advance, en el que el cartucho del juego para cazar vampiros contaba con un sensor de luz que hacia que el juego vaya cambiando según dónde jugaste, a qué hora y la cantidad de luz que había.

¿Logrará Kojima dar el gran paso revolucionario en los videojuegos?