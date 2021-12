Este fin de semana se llevó a cabo los premios The Game AWARDS 2021 y entre tantos anuncios y avances, uno de los que maás sorprendió fue la noticia de que el juego Among Us dará un gran salto y va a llegar al mundo de la Realidad Virtual .

La adaptación está siendo desarrollada por Schell Games, el estudio detrás de Until You Fall y la franquicia I Expect You To Die. Aunque Schell aún no ha compartido una fecha de lanzamiento, la edición VR se podrá jugar Meta Quest, PlayStation VR y SteamVR.

Según lo que adelanta el tráiler que presentó, el aspecto de trama y engaño social del juego seguirá siendo el mismo pero con la diferencia de que logrará ser mucho más inmersivo y poder jugarlo en primera.

Y para que la espera para experimentarlo no se haga tan larga, los fanáticos de Among Us van a poder ir aguantando la manija con la versión "no VR" de Among Us que llega a Xbox y PlaySation este 14 de diciembre.