Arrancó julio y se renueva el catálogo de juegos gratis para PlayStation y Xbox, con títulos que te van a tener contando los días para que levanten la barrera y te puedas bajar todo. En Rosarioplus.com, repasamos la lista completa de los estrenos de este mes.

Si tuviste la suerte de poder comprarte la PlayStation 5, en los próximos días llegará de regalo la versión mejorada de "A Plague Tale: Innocence", un juego en el que una mujer y un niño deben recorrer una ciudad infestada de ratas y la peste en una historia macabra y original.

Si no tuviste la fortuna de tener una Play 5 en casa, no importa, porque los usuarios de PS4 van a tener 3 juegos gratis este mes: llegan el Call of Duty Black Ops 4, el WWE 2K Battlegrounds y el Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown . Tiros, Lucha libre y juegos clásicos de pelea, todo gratis. (obviamente sea cuál sea la versión de Play que tengas, vas a tener que estar suscrito a PS Plus).

Por su lado, los usuarios de Xbox Series X / S y Xbox One, este mes tendrán a la posibilidad e jugar gratis al Planet Alpha, Rock of Ages 3 (disponible desde el 16 de julio) y Midway Arcade Origins, un compilado de todos los juegos de arcade que lanzó Midway en los años 80.