¿Cuáles son los juegos de celu que más se juegan en Argentina?

Aunque el año todavía no terminó, de a poco va arrancando la época de balances de este 2021. En esta oportunidad llega uno de los primeros de la mano de AppMagic, una herramienta de inteligencia de mercado móvil que ayuda a conocer las tendencias en el mundo de las aplicaciones, que confeccionó el ranking con los juegos de celulares más populares y buscados por los Argentinos.

En cuanto a la ganancia, los títulos que presentaron un mejor rendimiento fueron el Garena Free Fire y Roblox, dejando recién en cuarto lugar al Candy Crush Saga, que alguna vez supo estar mucho tiempo en un cómodo primer puesto. Pero en cuanto a descargas gratuitas el primer puesto se lo llevó Among Us, seguido de cerca otra vez por Garena Free Fire. Esta punta de tabla se mantiene igual desde el semestre anterior pero con algunos pequeños cambios.

Por el lado del Among Us perdió un 75% de regularidad en las descargas, algo que todos esperaban a medida que iba pasando la época de pandemia. Mientras que Garena Free Fire solo perdió el 29% en la regularidad de descarga, pero no le alcanzó como para ocupar el primer puesto en esta lista.

Hay un juego que creció mucho durante el período: Craftsman: Building Craft, aumentó las cifras en 100K sorprendiendo a todos. El título es otro clon de Minecraft, fue lanzado en 2019 y no ha tenido actualizaciones hasta ahora. Sin embargo, hay bastantes videos del mismo con millones de visitas. Es especialmente popular en Brasil, México y Argentina (el 45% proviene de aquí).

Según estos resultados, la temática preferida por los jugadores de Argentina son la fantasía y la ciencia ficción, especialmente para las categorías principales y competitivas. Mientras que los géneros más populares en el país son los de estrategia, juegos de carreras y shooters.