The Big One es la montaña rusa más alta del Reino Unido, y uno de los puntos de encuentro de fanáticos de montañas rusas en todo el mundo desde su inauguración en 1994. Esta semana el parque de atracciones Blackpool Pleasure Beach, en donde se encuentra la montaña rusa, vivió su primera gran crisis desde su reapertura, tras permanecer cerrado por meses por las restricciones de circulación por la pandemia de Covid-19.

Decenas de visitantes se encontraron ante una difícil situación cuando durante más de dos horas: un fallo técnico en la icónica montaña rusa The Big One, la atracción estrella del recinto, provocó que se quedara parada en el punto más alto y obligó a los visitantes a tener que bajar andando sus 60 metros de altura. Así lo han demostrado algunos de los que tuvieron que vivir la experiencia, que no dudaron en documentar las imágenes de vértigo en las redes sociales.

La atracción se quedó detenida, y tras ver que no podían arreglarla o hacerla funcionar, se pidió a los que estaban montados en ella que por favor bajaran por las escaleras de emergencia del personal. Un descenso de una altura de más de 60 metros que, a juzgar por las imágenes, no fue para nada tarea sencilla, a pesar de contar con la colaboración del personal del centro.

Según informan medios locales, los pasajeros se quedaron atrapados en lo alto sobre las once de la mañana, y hasta pasada la una de la tarde no consiguieron bajar. Por suerte, todos lograron llegar sanos y salvos a tierra firme, aunque con un buen susto en el cuerpo. Es más, muchos aseguran que vivir esa experiencia fue infinitamente peor que la atracción en sí.