Hoy en día parecería imposible encontrar un referente de la movida hip hop nacional que se esté dedicando a la música desde hace más de 20 años, que haya debutado en el mítico Cemento y que reivindique a la música punk. Pero existe, y es XXL Irione.

Juan Manuel Fernández Maciuk (según dice Internet sobre su verdadero nombre) tiene 35 años y patea la movida del hip hop desde los 12, y tal vez por eso al hablar con los chicos de #SopaChina por Si 98.9 sabe demostrar cierto grado de madurez y profundización en los temas, que lo aleja un poco de los adolescentes que actualmente lideran este género, además de cierta perspectiva sobre una movida que parece haber explotado hace poco, en realidad se viene manifestando desde hace mucho en las calles argentinas.

"Lo nuestro es rap para otro target, pero esta moda me dio visibilidad. La generación mia no rapeaba con la ilusión de ser famoso o ganar plata, ni se nos pasaba por la cabeza que esto en algún momento iba a sonar en la radio. " cuenta Irione entre el asombro, la alegría y el relato testimonial.

Y tal vez hace hincapié en el tema de la edad, las épocas pasadas y las actuales, porque todo lo contemporaneo parece restringirse únicamente al público jóven sin darle mucho espacio a aquellas personas que tal vez ya pasaron los 30 años. "En Estados Unidos los artistas más respetados de la movida son todos mayores de 30, pero acá pasa todo lo contrario. Eso es muy de Argentina, algo cultural nuestro, de querer jubilar al que tiene carrera y pensar que el que está antes es un boludo ".

¿Pero qué fue lo que hizo que haya esta ruptura entre dos generaciones que les gustan las mismas cosas? Para Irione, aunque hay artistas que pudieron "romper la matrix" como Marcianos Crew o ObiWan Shot, en general hubo una "masacre" de artistas a partir de la lógica que impuso Internet dentro de la música. "Hoy Internet está manipulado por las discográficas, por el dólar, por Google, por la pauta. En el 2014 teníamos chance de que pegar algún tema y que se viralice, pero hoy en día podes gastar un montón de plata haciendo un video con una canción increíble y no se viraliza, porque YouTube no la recomienda, porque si no pagas en Spotify no te pone el tema en las listas. "

XXL Irione arrancó su carrera en el 2001 en un país donde el rock aún era la música que más representaba a los jóvenes, y aunque su estilo siempre estuvo ligado al hip-hop tiene un largo recorrido dentro del mundo rockero, tiene un tema grabado junto al guitarrista de Los Violadores y adelantó en #SopaChina que grabará una canción para el próximo disco de Flema.

"La idolatría que no se le pudo dar al punk rock noventero que no pudo prosperar, se lo estamos dando nosotros a través de nuestra música. Es un poco la deuda que tiene Argentina con el punk rock. y hoy en día un chico de 24 años no puede ser referente, por mas zarpado que rapee. "

Escuchá "Crisis", el nuevo tema de XXL Irione junto a Emanero.